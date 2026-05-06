A Vignola, il dibattito sul bilancio comunale si intensifica con l'opposizione che critica l'aumento di 160 mila euro nel canone dell'illuminazione pubblica. Contestualmente, si discute sull'impatto dei cantieri fermi, considerati fattori che potrebbero influire sulla stabilità finanziaria dell'ente locale. La questione rimane al centro dell'attenzione politica e suscita domande sulla gestione delle risorse pubbliche.

? Cosa scoprirai Perché il canone dell'illuminazione pubblica è aumentato di 160mila euro?. Come possono i cantieri fermi influire sulla stabilità del bilancio?. Quanto denaro resta davvero disponibile per le emergenze della città?. Chi deve rispondere del rallentamento dei lavori per l'ex macello?.? In Breve Avanzo amministrazione 2025 pari a 2.313.984 euro per coprire spese correnti.. Spesa opere pubbliche 2025 a 6 milioni di euro contro 2 milioni del 2021.. Canone illuminazione pubblica salito da 440mila a oltre 600mila euro in tre anni.. Liquidità immediata per spese urgenti limitata a soli 229mila euro.. Il bilancio consuntivo 2025 di Vignola ha scatenato un acceso confronto in Consiglio comunale, con l’opposizione che punta il dito contro la gestione delle spese pubbliche.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vignola, scontro sul bilancio: l’opposizione critica la gestione spese

Notizie correlate

Scanzano, niente Bandiera Blu: l’opposizione critica la gestione? Cosa scoprirai Perché la candidatura ufficiale è stata respinta nonostante i preparativi? Quali errori nella gestione dei rifiuti hanno compromesso...

Forza Italia critica il bilancio: "Più spese che investimenti""Alla Giunta manca la visione nella gestione delle risorse disponibili e negli interventi concreti per la comunità".

Aggiornamenti e dibattiti

Si parla di: Scontro sul bilancio, l’opposizione: Troppe spese.

Scontro sul bilancio, l’opposizione: Troppe speseLetture agli antipodi, tra centrosinistra e centrodestra, sul consuntivo del bilancio comunale, votato a maggioranza nell’ultimo consiglio. Il consuntivo 2025 presenta un bilancio positivo che garant ... ilrestodelcarlino.it

Comune, è scontro sui numeri in commissione bilancioCinquanta milioni di polemiche. E’ scontro in commissione bilancio sul rendiconto della gestione 2025tra maggioranza e opposizione, con quest’ultima che accusa la sindaca Salis di non aver detto la ve ... genova.repubblica.it