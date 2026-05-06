Vignanello assalto alla cooperativa | danni pesanti e solo 80 euro rubati

A Vignanello, alcuni malviventi hanno fatto irruzione in una cooperativa causando danni ingenti, ma sono riusciti a portare via solo 80 euro. Gli inquirenti stanno cercando di capire come i ladri abbiano conosciuto la disposizione dell’edificio e perché abbiano scelto di colpire esclusivamente la cassa ormai vuota. La polizia sta indagando sui dettagli dell’irruzione e sui movimenti dei sospettati prima dell’accaduto.

? Cosa scoprirai Come hanno fatto i ladri a conoscere la pianta dell'edificio?. Perché i malviventi hanno puntato solo la cassa vuota?. Chi ha fornito informazioni così precise sulla disposizione interna?. Come farà la cooperativa a ripartire dopo il sabotaggio tecnologico?.? In Breve I ladri hanno sottratto solo 80 euro in monete dalla cassaforte vuota.. I criminali hanno tagliato gli impianti elettrici e internet della sede di Vignanello.. I carabinieri indagano su un'azione pianificata contro la cooperativa Viticoltori dei Colli Cimini.. Il danno strutturale riguarda la parete interna e la grata verso Vasanello.. I malviventi hanno devastato la sede della cooperativa Viticoltori dei Colli Cimini a Vignanello, forzando una grata e aprendo un varco in una parete interna durante la notte tra sabato e domenica.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Vignanello, assalto alla cooperativa: danni pesanti e solo 80 euro rubati Notizie correlate Leggi anche: Rapina a Trepuzzi, assalto armato in un centro scommesse: rubati 7.000 euro Assalto con il piccone alla villa del manager Maurizio Salamone: rubati 30mila euro. Il raid durante i carri in paese mentre la famiglia era fuori a cenaPONZANO - I ladri hanno colpito ancora una volta in via Morganella Est, scegliendo come obiettivo una villetta non lontana dal centro di Ponzano. Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Assalto alla coop Colli Cimini: buco nel muro, cassaforte sradicata ma bottino (quasi) nullo; Incidente sulla superstrada: auto si ribalta, uomo estratto dalle lamiere e soccorso con l'eliambulanza; Assalto notturno alla sede di una cooperativa, devastati uffici e punto vendita. Assalto notturno alla sede di una cooperativa, devastati uffici e punto venditaAssalto notturno alla sede di una cooperativa, devastati uffici e punto vendita. Vignanello – I malviventi hanno colpito la struttura lungo la provinciale per Vasanello, danneggiando muri e impianti - ... tusciaweb.eu Vignanello, furto nella notte alla cooperativa Viticoltori dei Colli Cimini Locali devastati e impianti danneggiati, bottino minimo di circa 80 euro, indagano i carabinieri anche sull’eventuale conoscenza degli ambienti interni - facebook.com facebook