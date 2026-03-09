Durante i carri in paese, alcuni ladri hanno fatto irruzione in una villetta di via Morganella Est, vicino al centro di Ponzano, mentre la famiglia era fuori a cena. Con un piccone, hanno forzato la porta d’ingresso e portato via circa 30.000 euro. L’assalto è avvenuto in modo rapido e senza che nessuno si accorgesse di quanto stesse succedendo.

PONZANO - I ladri hanno colpito ancora una volta in via Morganella Est, scegliendo come obiettivo una villetta non lontana dal centro di Ponzano. Una volta entrati, tra le 19.15 e le 22.30, mentre la famiglia era a cena fuori, hanno cercato ciò per cui erano venuti: la cassaforte, nascosta da qualche parte nel seminterrato. Nonostante il contenitore fosse stato rinforzato proprio per resistere ai saccheggi, i malviventi sono comunque riusciti ad aprirlo. Il bilancio è pesantissimo: sommando al valore dei monili un po’ di denaro contante, si arriva a 30 mila euro. Valore sparito in una sera, dritto nelle tasche dei malviventi. Farmaci salvavita rubati dall'ospedale, le sorelle Vitiello indagate: «Non siamo state noi» Il racconto «Sono entrati dal retro dell’abitazione - spiega Maurizio Salamone, padrone di casa. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Assalto con il piccone alla villa del manager Maurizio Salamone: rubati 30mila euro. Il raid durante i carri in paese mentre la famiglia era fuori a cena

Gira con un piccone per le vie del paese. Poco prima era stato sfasciato un distributore di bibiteAltopascio, 13 febbraio 2026 – Ha distrutto un distributore automatico di bibite e un cambiamonete.

Casa svaligiata dai ladri mentre la famiglia è fuori a cena: “Hanno portato via tutti i gioielli”Anzola Emilia (Bologna), 16 febbraio 2026 – «Il nostro balcone affaccia su un parco pubblico: ci sono sempre delle famiglie, bambini che giocano e...