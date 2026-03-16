Rapina a Trepuzzi assalto armato in un centro scommesse | rubati 7.000 euro

Due uomini con volto coperto e armati di pistola hanno fatto irruzione in un centro scommesse a Trepuzzi ieri sera alle 20:30, riuscendo a portare via circa 7.000 euro. L’assalto armato si è concluso con il furto e nessuno è rimasto ferito. La polizia ha avviato le indagini per identificare i responsabili.

Rapina a mano armata in un centro scommesse a Trepuzzi: bottino da 7.000 euro. Ieri sera verso le 20:30, due uomini col volto coperto e armati di pistola sono entrati in azione nel locale commerciale. L'assalto è avvenuto in pochi minuti. Sotto la pressione delle minacce, i dipendenti hanno consegnato l'incasso della giornata. Subito dopo aver prelevato il contante, i rapinatori si sono dileguati in sella ad uno scooter facendo perdere le proprie tracce nelle vie limitrofe. Nonostante lo shock per i presenti, non si sono registrati feriti. Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Campi Salentina, che hanno avviato i rilievi e acquisito i filmati delle telecamere di videosorveglianza per identificare i responsabili. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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