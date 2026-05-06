Vigilanza dello Iam in edilizia e agricoltura | sospesa l’attività di un’impresa

Recentemente, gli ispettori dello Iam di Reggio Calabria hanno effettuato controlli nei settori dell'edilizia e dell'agricoltura. Durante le verifiche, è stata sospesa l’attività di un’impresa operante in questi comparti. La decisione è stata presa in seguito a verifiche sui requisiti e sulle pratiche adottate dall’azienda, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni specifiche. La sospensione rimane in vigore fino a nuove comunicazioni ufficiali.

Nei giorni scorsi i settori dell'edilizia e dell'agricoltura sono finiti sotto la lente degli ispettori dello Iam di Reggio Calabria. Nell’ambito dei controlli in edilizia, sono stati ispezionati due cantieri. Nel primo, operante nel capoluogo reggino, gli ispettori hanno impartito una.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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