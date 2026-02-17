Controlli nei settori agricoltura edilizia e bar | multe dello Iam per oltre 20 mila euro
Gli ispettori del lavoro dello Iam di Reggio Calabria hanno multato aziende per oltre 20 mila euro dopo aver controllato agricoltura, edilizia e bar. La causa è stata una serie di irregolarità riscontrate durante le visite, tra cui mancanza di documenti e condizioni di lavoro non a norma. In particolare, in alcune aziende agricole sono stati trovati operai senza contratto, mentre in alcuni bar sono state rilevate violazioni di sicurezza sul lavoro. L’attività di vigilanza si è concentrata su più punti strategici delle imprese, con l’obiettivo di verificare il rispetto delle norme.
Agricoltura, edilizia e pubblici esercizi sono i settori controllati dagli ispettori del lavoro dello Iam di Reggio Calabria nel corso di un'attività di vigilanza. Nel contesto delle verifiche in agricoltura, è stata individuata un'impresa operativa sulla Piana di Gioia Tauro, con un unico operaio alle dipendenze, risultato privo di regolare contratto di lavoro. Al titolare dell'azienda è stata irrogata una maxi sanzione aggravata dall'accertamento di manodopera irregolare in Italia, e dunque pari a 4.300 euro. Un'altra impresa agricola della Piana di Gioia Tauro è stata sanzionata per violazioni in materia di salute e sicurezza: sul posto è stato trovato un organo meccanico in movimento, accessibile agli operatori e non adeguatamente protetto.
