Edilizia e agricoltura sotto la lente dello Iam Reggio Calabria | riscontrate numerose violazioni

Gli ispettori del lavoro di Reggio Calabria hanno condotto controlli nel settore edile sulla Costa jonica e hanno riscontrato diverse irregolarità. Durante un sopralluogo in un cantiere, hanno scoperto che un'impresa impiegava un operaio senza stipulare un contratto tra gli otto lavoratori presenti. La verifica ha portato all’individuazione di più violazioni nelle pratiche di assunzione e sicurezza.

Gli ispettori del lavoro, nell’ambito delle attività di vigilanza in edilizia sulla Costa jonica reggina, hanno individuato in un cantiere un’impresa che occupava un operaio privo di contratto, su otto al lavoro.La ditta è stata “sospesa” per il superamento della soglia del 10% di lavoro nero. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it Controlli nei settori agricoltura, edilizia e bar: multe dello Iam per oltre 20 mila euroAgricoltura, edilizia e pubblici esercizi sono i settori controllati dagli ispettori del lavoro dello Iam di Reggio Calabria nel corso di un'attività... Reggio Emilia: welfare culturale sotto la lente PNRR, inclusioneReggio Emilia fa scuola di welfare culturale: uno studio nazionale ne valuta l'efficacia Reggio Emilia si conferma un laboratorio italiano di welfare...