VIDEO | La folle corsa in motocross di due pregiudicati finisce con l' arresto | ma alcuni cittadini hanno ostacolato la polizia
Due uomini, già noti alle forze dell'ordine, sono stati arrestati dopo aver cercato di scappare a bordo di una motocicletta durante un controllo. I due non hanno rispettato l'ordine di fermarsi, accelerando e tentando di allontanarsi. Durante le operazioni di fermo, alcuni cittadini hanno ostacolato l'intervento della polizia, creando tensione nella zona. L'episodio si è concluso con l'arresto dei due soggetti e l'intervento delle forze dell'ordine.
A bordo di una moto non hanno rispettato l’alt della polizia accelerando a tutto gas prima di essere fermati. Protagonisti di questa vicenda sono due pregiudicati catanesi di 30 e 33 anni che sono stati arrestati per il reato di fuga pericolosa. Ad intervenire, nel corso delle attività di.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
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