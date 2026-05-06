VIDEO | La folle corsa in motocross di due pregiudicati finisce con l' arresto | ma alcuni cittadini hanno ostacolato la polizia

Due uomini, già noti alle forze dell'ordine, sono stati arrestati dopo aver cercato di scappare a bordo di una motocicletta durante un controllo. I due non hanno rispettato l'ordine di fermarsi, accelerando e tentando di allontanarsi. Durante le operazioni di fermo, alcuni cittadini hanno ostacolato l'intervento della polizia, creando tensione nella zona. L'episodio si è concluso con l'arresto dei due soggetti e l'intervento delle forze dell'ordine.