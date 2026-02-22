Auto fuori strada a Trani un morto e due feriti | In un video prima dello schianto la folle corsa a 140 km h

Un incidente stradale a Trani ha causato un morto e due feriti. La causa sembra essere stata la guida spericolata di un giovane che, prima dello scontro, ha viaggiato a 140 kmh in modo irregolare. L’auto ha perso il controllo e si è schiantata contro un muretto a secco. Un video riprende la corsa pericolosa prima dell’incidente. La vittima ha 30 anni ed era residente in città. La dinamica fa discutere tra gli abitanti.

È di un morto e due feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto nella notte tra venerdì 20 e sabato 21 febbraio a Trani, in via Barletta. La vittima è un uomo di 32 anni, Salvatore Patruno, che, secondo quanto ricostruito, era alla guida dell'auto che per cause da accertare è uscita di strada. Per l'uomo sono stati inutili i soccorsi prestati dal 118 che invece ha stabilizzato e portato negli ospedali di Barletta e Andria i due feriti. Si tratta di un 17enne e di 21enne, entrambi baresi, ma residenti a Trani: avrebbero riportato traumi cranici. Sulle loro condizioni al momento non si hanno informazioni. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

