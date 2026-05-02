T' ammazzo poi l' inseguimento con un taglierino | aggredito a Pescara Vecchia il direttore del Fla Vincenzo D' Aquino VIDEO

Ieri pomeriggio a Pescara Vecchia, il direttore del Fla è stato vittima di un’aggressione. Secondo quanto dichiarato, è stato minacciato con un'espressione minacciosa e successivamente aggredito con una bottiglia e un coltello. L’individuo si è poi dato alla fuga, inseguendo il direttore con un taglierino. La scena è stata ripresa in un video diffuso sui social.

“Ieri pomeriggio, a Pescara Vecchia, sono stato aggredito. Lo scrivo così, senza girarci intorno. Con una bottiglia in mano e una lama, a pochi metri da me. Poi ci sono i dettagli: una denuncia, l’ennesima, un video acquisito dalle forze dell’ordine, una storia che non comincia ieri”. Inizia così.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate La guerra e il Sud che non vuole fermarsi: l'editoriale del direttore Vincenzo Di VincenzoLe fiamme in Medio Oriente non accennano a spegnersi, anzi il conflitto allarga i propri confini. Lite violenta sul taxi, 19enne aggredito con un taglierinoIl giovane è stato prima aggredito, e poi lui stesso ha cercato di colpire gli agenti di polizia con una bottiglia di vetro Serata di sangue in via...