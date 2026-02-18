Crolla all’improvviso il solaio di un appartamento paura nella notte in pieno centro

Il solaio di un appartamento è crollato improvvisamente nella notte a Lecce, causando paura tra i residenti. La perdita di stabilità ha provocato un rumore forte e improvviso, svegliando i vicini e creando un momento di tensione nel centro della città. La scena si è svolta nel secondo tratto di via di Porcigliano, vicino a piazzetta Giuseppe Verdi, dove le persone hanno visto polvere e detriti cadere dalla soffitta.

Il cedimento in un'abitazione di via di Porcigliano, a Lecce. Per fortuna all'interno non c'era nessuno, quando si è verificato il problema, che ha riguardato il soggiorno. Sul posto, fino a tarda ora, vigili del fuoco per la messa in sicurezza, tecnico comunale e polizia locale LECCE – Momenti di apprensione nella tarda serata del 17 febbraio, intorno alle 23, per un improvviso crollo verificatosi all'interno di un'abitazione del secondo tratto di via di Porcigliano, quello che dopo piazzetta Giuseppe Verdi volge verso via Giuseppe Arditi. Praticamente, a due passi da piazza Mazzini. Il cedimento ha interessato un appartamento situato al secondo piano di una palazzina composta da tre piani fuori terra, proprio al di sopra dello storico pub Malibù.