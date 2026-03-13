Luca Carboni torna sul palco del Palazzo Dello Sport di Roma, portando dal vivo il suo repertorio musicale. Dopo aver condiviso il palco con Cesare Cremonini la scorsa estate, il cantautore si prepara a esibirsi nuovamente davanti al pubblico romano. L’evento rappresenta un momento importante nel suo percorso artistico, attirando l’attenzione di fan e appassionati in attesa di ascoltare i suoi brani dal vivo.

Dopo aver calcato i palchi degli stadi insieme a Cesare Cremonini la scorsa estate, Luca Carboni è ritornato dallo scorso dicembre alla dimensione live con un concerto evento tenutosi all' Unipol Forum di Milano, bissato con un appuntamento nella sua Bologna, seguito dalla tappa al Palazzo Dello Sport di Roma che chiude la tranche indoor del Rio Ari O Live, con il quale il cantautore riabbraccia il suo pubblico a distanza di sette anni dall'ultimo tour. Il silenzio dalle scene è stato dettato dai problemi di salute che l'artista ha reso noti negli ultimi anni. Nel suo graduale coming back, Carboni ha duettato con Cesare Cremonini nel brano San Luca, che ha visto i cantautori duettare la scorsa estate nel tour degli stadi dell'ex frontman dei Lunapop, per poi annunciare un appuntamento a Milano nel mese di dicembre.

© Metropolitanmagazine.it - Il ritorno di Luca Carboni al Palazzo Dello Sport di Roma (photogallery): il viaggio musicale della rinascita

