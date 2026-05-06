Viaggio della Memoria | studenti romani visitano il Campo di Fossoli e depongono una Corona

Un gruppo di studenti di Roma ha visitato il Campo di Fossoli, un sito storico legato alla memoria delle deportazioni. Durante la visita, hanno deposto una corona in omaggio alle vittime. L’evento si inserisce in un percorso di educazione alla memoria storica, volto a ricordare le persone che furono internate e uccise nel periodo della Seconda guerra mondiale. La giornata si è conclusa con un momento di riflessione collettiva.

"Il viaggio al Campo di Fossoli rappresenta un’esperienza educativa di straordinario valore civile e umano. Portare le studentesse e gli studenti nei luoghi in cui la storia ha lasciato segni così profondi significa offrire loro non solo conoscenza, ma consapevolezza": - è con queste parole che.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Viaggio della Memoria, studenti romani ad Auschwitz e Birkenau: “Qui l’abisso della disumanità” Viaggio della Memoria, studenti romani ad Auschwitz senza sopravvissuti: “Ora tocca a voi custodire il ricordo”Auschwitz-Birkenau, 17 marzo 2026 – Per la prima volta, il Viaggio della Memoria degli studenti romani si svolge senza la presenza diretta di... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Viaggio della memoria: Comune e studenti partecipano insieme; Viaggio della Memoria, studenti romani nei luoghi della Resistenza e della deportazione; Parte il Viaggio della Memoria 2026 di ANED Firenze; Viaggio della memoria in Bosnia per educare alla pace. Viaggio della Memoria: domani la partenza degli studentiParte domani, giovedì 7 maggio il Viaggio della Memoria promosso nell’ambito del progetto La memoria ha un futuro di pace, inserito nel programma Le Chiavi della Città, che ha coinvolto 28 classi pe ... nove.firenze.it Viaggio della Memoria, gli studenti romani visitano il Campo di Fossoli e depongono una CoronaIl viaggio al Campo di Fossoli rappresenta un’esperienza educativa di straordinario valore civile e umano. Portare le studentesse e gli studenti nei luoghi in cui la storia ha lasciato segni così pro ... temponews.it 5 maggio, secondo giorno del "Viaggio della memoria": Campo di concentramento RISIERA DI SAN SABBA. Studentesse e studenti accompagnati dalle docenti Scannella, Di Cola, Colangelo e dalla Dirigente Luigina D'Amico hanno visitato il monumento - facebook.com facebook Al via domani 5 maggio, il Viaggio della Memoria nei luoghi simbolo della Resistenza italiana e della deportazione nazifascista. Un tinerario di tre giorni, fino al 7 maggio, che coinvolgerà circa 130 studenti e studentesse. Info ow.ly/Agjw50YUBHm x.com