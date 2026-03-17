Viaggio della Memoria studenti romani ad Auschwitz senza sopravvissuti | Ora tocca a voi custodire il ricordo

Per la prima volta, gli studenti romani partecipano al Viaggio della Memoria ad Auschwitz-Birkenau senza la presenza di sopravvissuti alla Shoah. L’evento si svolge il 17 marzo 2026 e rappresenta un momento importante per la commemorazione. I giovani visitano il campo di concentramento, ascoltano testimonianze registrate e riflettono sul passato. La partecipazione avviene in un contesto di assenza di testimonianze dirette.

Auschwitz-Birkenau, 17 marzo 2026 – Per la prima volta, il Viaggio della Memoria degli studenti romani si svolge senza la presenza diretta di sopravvissuti alla Shoah. Un passaggio storico che segna un cambiamento profondo nel modo di trasmettere il ricordo alle nuove generazioni e che affida ai ragazzi una responsabilità nuova: farsi carico della memoria e custodirla nel tempo. Sono partiti da Fiumicino 132 studenti e studentesse delle scuole superiori di Roma e dell’area metropolitana, diretti a Cracovia per visitare i campi di concentramento di Auschwitz e Birkenau. Con loro anche 19 docenti e una delegazione istituzionale di Roma Capitale e della Città metropolitana di Roma. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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