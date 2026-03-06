Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-03-2026 ore 09 | 10

Alle 09:10 del 6 marzo 2026, Astral Infomobilità ha diffuso un aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio, offrendo notizie sui principali disagi e interventi in corso. La comunicazione fornisce informazioni in tempo reale sulla circolazione e segnala eventuali chiusure o rallentamenti nelle zone interessate. La redazione di Astral Infomobilità ha inviato il suo saluto ai lettori, annunciando l'inizio del servizio di aggiornamento.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il raccordo anulare carreggiata interna code per traffico intenso tra le uscite diramazione Roma nord Tiburtina e più avanti tra la manina e l'ardeatina mentre in esterna si rallenta tra il bivio per la a91 Roma Fiumicino e la Laura che più avanti tra le uscite Appia diramazione Roma Sud che spostiamo sul tratto Urbano della Roma Teramo code a tratti per traffico intenso da toiati a Portonaccio direzione della tangenziale est mentre nel senso opposto dato al Raccordo Anulare poi sulla a91 Roma Fiumicino si sta in.