Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-03-2026 ore 09 | 10

Da romadailynews.it 6 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle 09:10 del 6 marzo 2026, Astral Infomobilità ha diffuso un aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio, offrendo notizie sui principali disagi e interventi in corso. La comunicazione fornisce informazioni in tempo reale sulla circolazione e segnala eventuali chiusure o rallentamenti nelle zone interessate. La redazione di Astral Infomobilità ha inviato il suo saluto ai lettori, annunciando l'inizio del servizio di aggiornamento.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il raccordo anulare carreggiata interna code per traffico intenso tra le uscite diramazione Roma nord Tiburtina e più avanti tra la manina e l'ardeatina mentre in esterna si rallenta tra il bivio per la a91 Roma Fiumicino e la Laura che più avanti tra le uscite Appia diramazione Roma Sud che spostiamo sul tratto Urbano della Roma Teramo code a tratti per traffico intenso da toiati a Portonaccio direzione della tangenziale est mentre nel senso opposto dato al Raccordo Anulare poi sulla a91 Roma Fiumicino si sta in. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

viabilit224 roma regione lazio del del 06 03 2026 ore 09 10
© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-03-2026 ore 09:10

Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 09:10Astral infomobilità di nuovo trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio di saggina uno sulla direttrice Firenze...

Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-01-2026 ore 09:10Astral infomobilità Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura disagi a causa del...

Tutto quello che riguarda Viabilità Roma Regione.

Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-03-2026 ore 09 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-03-2026 ore 12 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-03-2026 ore 09 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-03-2026 ore 10 | 25.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-03-2026 ore 07:25Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura la diramazione Roma Sud ... romadailynews.it

Regioni: assessora Lazio Rinaldi designata presidente di ItacaL'architetto Manuela Rinaldi, assessore ai Lavori pubblici, Politiche di Ricostruzione, Viabilità, Infrastrutture della Regione Lazio, ... agenzianova.com

Cerca notizie e video sullo stesso argomento.