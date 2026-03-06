Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-03-2026 ore 08 | 40

Alle 08:40 del 6 marzo 2026, Astral Infomobilità ha fornito aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nella Regione Lazio. La redazione ha comunicato le ultime notizie riguardanti lo stato del traffico e eventuali disagi in tempo reale, offrendo un quadro preciso delle condizioni di circolazione nella zona. Le informazioni sono state trasmesse attraverso i canali ufficiali di Astral Infomobilità.

Astral infomobilità saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il raccordo anulare carreggiata interna code per traffico intenso tra la Cassia Veientana e la Salaria è più avanti auto in coda tra le uscite Nomentana Tiburtina e tra la Tuscolana e l'ardeatina mentre in esterna code a tratti tra il bivio per la a91 Roma Fiumicino e la Pontina che più avanti 3 riuscite Ardeatina diramazione Roma Sud discutiamo sul tratto Urbano della Roma Teramo code a tratti per traffico intenso da Togliatti a Portonaccio in direzione della tangenziale est poi a 91 Roma Fiumicino si sta in coda tra.