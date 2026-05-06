Via vai sospetto e incontri clandestini | sei denunciati per atti osceni vicino all’Ikea

Sei persone sono state denunciate per atti osceni in un’area vicino a un grande negozio di mobili, dove i controlli delle forze dell’ordine sono stati intensificati. Durante le operazioni, sono stati riscontrati frequenti incontri sospetti e comportamenti sconvenienti in pubblico. Le autorità hanno effettuato verifiche e accertamenti per tutelare la sicurezza e il decoro della zona, che ha portato alla denuncia degli individui coinvolti.

Tempo di lettura: 2 minuti Continuano incessanti i controlli della Polizia Locale diretta dal Dirigente Comandante Colonnello Antonio Piricelli in alcune aree teatro costante di incontri tra persone di sesso maschile che in pieno giorno si appartano in un’area munita di sbarra nello spazio antistante il parcheggio del centro commerciale Ikea ed a pochi passi dal cimitero comunale, un luogo dove vi è il transitano di numerose persone, bambini, donne, e dove senza vergogna questi cittadini commettono atti osceni. Il Comandante Piricelli ha intensificato le attività di controllo della zona, ed ha disposto Agenti in borghese dislocati ed appostati nel luogo teatro degli appuntamenti dove è stato dato avvio ad una attività di monitoraggio degli eventi.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Via vai sospetto e incontri clandestini: sei denunciati per atti osceni vicino all’Ikea Notizie correlate Leggi anche: Afragola, blitz nel parcheggio dell’Ikea: denunciati sei uomini sorpresi a compiere atti osceni Atti osceni nel parcheggio dell’Ikea di Afragola: due uomini denunciatiABBONATI A DAYITALIANEWS Scoperta una zona di incontro nel parcheggio La Polizia Locale di Afragola ha individuato un’area nei pressi del parcheggio... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: I poliziotti seguono il 'giro' dei clienti e arrestano un 22enne: gli trovano il 'tesoro' di cocaina e hashish; Due chili di cocaina e sei proiettili: due persone in arresto a Jesolo; Jesolo, spaccio di sostanze stupefacenti, doppio arresto in flagranza della polizia di stato; Poliziotti notano continuo viavai: in casa erano nascosti 14 chili di cocaina: 5 anni inflitti a un 44enne. Nettuno, droga nel Borgo della movida: il via vai sospetto porta all’arresto di un 19enne del postoNettuno, arrestato un 19enne nel Borgo per droga: i Carabinieri sequestrano oltre 290 grammi di hashish dopo controlli mirati nel centro. ilquotidianodellazio.it Via vai sospetto, blitz dei carabinieri: trovati un chilo di cocaina, pistole modificate e un macheteBologna, 9 marzo 2026 — Un chilo di cocaina nascosto in casa, due pistole modificate per sparare proiettili veri, munizioni e perfino un machete con tracce di droga sulla lama. È il bilancio di un ... ilrestodelcarlino.it Intervista all’eurodeputato, capodelegazione del M5S al Parlamento europeo. “La via migliore è investire sulle rinnovabili" - facebook.com facebook #ElKarouani, la #Juve scatta a sinistra! Rivoluzione mercato: mistero #Cambiaso, via #Cabal x.com