Agenzia delle Entrate lunedì il trasloco delle polemiche

Lunedì l’Agenzia delle Entrate di Desio effettuerà il trasloco nella nuova sede di via Guido Galli 2, lasciando gli uffici di via Carlo Porta 29. La notizia è ufficiale e riguarda il trasferimento dell’ufficio territoriale, che si sposterà in una struttura diversa da quella attuale. La modifica interessa esclusivamente la località di Desio e le attività legate all’ente fiscale.

Adesso c’è l’ufficialità: da lunedì l’ Agenzia delle Entrate di Desio cambia casa. L’Ufficio territoriale si trasferirà nella nuova sede di via Guido Galli 2, lasciando gli storici spazi di via Carlo Porta 29. Il trasloco, assicurano dall’Agenzia, non comporterà alcuna interruzione dei servizi: gli utenti continueranno a essere ricevuti solo su appuntamento, prenotabile online, tramite app o ai numeri dedicati. Restano invariati anche telefono ed email dell’ufficio. Un passaggio organizzativo importante, che però arriva dopo settimane di polemiche. A fine febbraio, infatti, la Fp Cgil di Monza e Brianza aveva attaccato duramente l’Agenzia delle Entrate, definendo il trasferimento "l’ennesima dimostrazione di improvvisazione e disprezzo per lavoratori e cittadini". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Agenzia delle Entrate, lunedì il trasloco delle polemiche Articoli correlati Leggi anche: Agenzia delle Entrate, il trasloco è un salasso Agenzia delle Entrate, caos trasloco: "Totale incapacità organizzativa""Un trasferimento gestito in modo approssimativo e senza alcuna attenzione per il personale". Aggiornamenti e notizie su Agenzia delle Entrate lunedì il... Temi più discussi: Agenzia delle Entrate, lunedì il trasloco delle polemiche; In cassa entro lunedì 16 marzo per il saldo Iva senza maggiorazioni; Apre la nuova sede dell’Agenzia delle Entrate; Rottamazione-quater, il 9 marzo è l’ultimo giorno per pagare la rata. Cosa sapere. Agenzia delle Entrate, lunedì il trasloco delle polemicheAdesso c’è l’ufficialità: da lunedì l’Agenzia delle Entrate di Desio cambia casa. L’Ufficio territoriale si trasferirà nella nuova ... ilgiorno.it Rottamazione quater, entro il 9 marzo i pagamenti della rata di febbraioLa scadenza era il 28 del mese scorso, ma ci sono i giorni di tolleranza così il termine si allunga al prossimo lunedì: le regole ... repubblica.it Fitch conferma il rating 'BBB+' sull'Italia, l'outlook è stabile. L'Agenzia: "Economia ad alto valore, ma debito elevato e crescita limitata" #ANSA - facebook.com facebook Secondo l’agenzia d'informazione, la carta che sta per mettere sul tavolo il gruppo è quella cinese, si parla dell'avvio di una trattativa con i due colossi cinesi, per investimenti nelle attività in difficoltà nel vecchio continente x.com