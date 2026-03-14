Il Consiglio comunale di Carpi ha approvato l’accordo operativo per il nuovo ospedale, autorizzando così l’avvio della fase progettuale e dei lavori di costruzione. La decisione permette di procedere con gli espropri necessari per l’area e di avviare le attività di pianificazione e realizzazione dell’intervento sanitario. La delibera segna un passo importante per la realizzazione della struttura.

Il Consiglio comunale di Carpi ha dato il via libera all’accordo operativo per il nuovo ospedale, aprendo la fase progettuale e realizzativa. La decisione prevede l’apposizione del vincolo espropriativo e la dichiarazione di pubblica utilità sulle aree interessate dall’intervento. L’approvazione è stata ottenuta con il voto favorevole della sola maggioranza, mentre Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega si sono astenuti e Carpi Civica ha votato contro. Martedì scorso si è chiuso anche l’avviso pubblico rivolto a operatori economici interessati alla progettazione, realizzazione e manutenzione della futura struttura. La divisione dei compiti tra pubblico e privato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ospedale Carpi: via libera agli espropri e al progetto

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