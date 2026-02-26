Comune di Bari via libera al bilancio di previsione | Tasse invariate e nessun taglio ai servizi

Il documento approvato ieri in aula Dalfino con 23 voti favorevoli. L'assessore al Bilancio, Diego De Marzo: "Accompagniamo la città nel prossimo triennio garantendo la continuità di tutti i servizi fondamentali" Via libera al bilancio di previsione 20262028 del Comune di Bari. L'ok del Consiglio è arrivato nella serata di mercoledì, con 23 voti favorevoli, 5 contrari e due astenuti. L'approvazione del documento, già presentato dall'assessore al Bilancio, Diego De Marzo, nella seduta di martedì, è stata preceduta dalla presentazione degli emendamenti prodotti da maggioranza e opposizione. "Con l’approvazione del bilancio di previsione 2026-2028 - commenta De Marzo - accompagniamo la città nel prossimo triennio garantendo la continuità di tutti i servizi fondamentali. 🔗 Leggi su Baritoday.it

