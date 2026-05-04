Comune in prima commissione semaforo verde a Dup e bilancio di previsione

La prima commissione consiliare bilancio ha approvato il Documento unico di programmazione e il bilancio di previsione durante l’ultimo incontro. La riunione, presieduta da Filippo Quartuccio, ha visto l’esame e il via libera a due documenti fondamentali per l’attività amministrativa dell’ente locale. Questi strumenti saranno ora inviati all’aula per le successive fasi di discussione e approvazione definitiva.

La prima commissione consiliare bilancio, presieduta da Filippo Quartuccio, si è riunita per l’esame del Documento unico di programmazione (Dup) e del bilancio di previsione, due tra gli adempimenti più importanti dell’attività amministrativa dell’Ente.Nel corso dei lavori è intervenuto il.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Comunicato Stampa: Sesta commissione, semaforo verde ai progetti di legge relativi al bilancio regionaleLa Sesta commissione del Consiglio Veneto presieduta da Enoch Soranzo (Fratelli d'Italia), vicepresidente Monica Sambo (Partito Democratico),... Aci Sant'Antonio, consiglio: approvati il bilancio di previsione e il dup“È stato votato un bilancio di previsione davvero molto partecipato – ha dichiarato il sindaco di Aci Sant’Antonio, Quintino Rocca – come dimostrano... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Prima e Seconda Commissione consiliare congiunta con sopralluogo; Convocazione della I Commissione Consiliare Intersettoriale; Convocazione della IV Commissione Consiliare di Controllo e Garanzia; Teatro Carlo Felice: risanamento strutturale e rilancio del pubblico al centro della nuova governance. Comune, è scontro sui numeri in commissione bilancioCinquanta milioni di polemiche. E’ scontro in commissione bilancio sul rendiconto della gestione 2025tra maggioranza e opposizione, con quest’ultima che accusa la sindaca Salis di non aver detto la ve ... genova.repubblica.it Prima commissione - Ok al Disegno di legge sulla fusione comuni di Castegnero e Nanto(Arv) Venezia, 29 gennaio 2026 La Prima commissione del Consiglio regionale del Veneto presieduta da Andrea Tomaello (Stefani Presidente), vicepresidente, Paolo Galeano (Partito Democratico), ... ansa.it Radio DolceMusica by ITR. . SORA 04/05/26 – PRESENTAZIONE “SORA CIRCOLARE 2.6” Nella sala consiliare del Comune di Sora è stato presentato il progetto “Sora Circolare 2.6”, finanziato nell’ambito del programma Coesione Italia 2021-2027 con il cofi - facebook.com facebook Difesa europea, molti soldi ma poca strategia comune x.com