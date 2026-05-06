Via dei Condotti anche il Campidoglio dice sì alla nuova pedonalizzazione

La via dello shopping di lusso nel centro storico di Roma sarà pedonale. Il Campidoglio ha approvato le modifiche richieste dal Municipio I, che aveva avanzato due provvedimenti per limitare l’accesso delle auto nella strada più conosciuta della zona. La decisione arriva dopo un dibattito locale sulla regolamentazione del traffico e sulla valorizzazione dell’area pedonale. Ora si attende l’attuazione delle nuove misure.

La strada dello shopping di lusso diventa pedonale. Il Campidoglio ha raccolto un’aspettativa maturata nel territorio del Municipio I che, attraverso un paio di provvedimenti, aveva chiesto di togliere le auto dalla rinomata strada.La riqualificazione delle strade più iconiche“Si tratta di un.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Roma: Baglio-Angelucci (Pd), approvata in aula mozione per pedonalizzazione via CondottiOggi in Aula Giulio Cesare, Valeria Baglio, capogruppo del Partito Democratico in Campidoglio, e Mariano Angelucci, presidente della commissione... Senesi alla Juve: il difensore dice sì anche senza Champions. Ma la Roma potrebbe spuntarla se…di Redazione JuventusNews24Senesi alla Juve: il difensore dice sì anche senza Champions. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Il ristorante Savini vuole l’Antico Caffè Greco di via Condotti. Lo storico locale romano avrà una nuova gestione; Pisa-Lecce, info biglietti; Caffé Greco, il gran ritorno: lo storico locale di Roma torna sul mercato, già 5 offerte per rilevarlo; Cabina sisma, via libera all’incremento per Palazzo Priori a Visso -. Quanto rendono le vie del lusso (anche 21 mila euro a mq): Galleria Vittorio Emanuele II, via Monte Napoleone, via Condotti, la top 10Con 21.865 euro al metro quadrato per anno (secondo i dati a febbraio 2026 di Scenari Immobiliari), la Galleria Vittorio Emanuele II a Milano è l’area dello shopping con i canoni più alti in Italia La ... corriere.it Aeffe chiude la boutique di via dei Condotti a Roma, 9,5 milioni per terminare il contratto di locazioneAeffe chiude la boutique Alberta Ferretti in via dei Condotti a Roma. Il gruppo incassa 9,5 milioni di euro per terminare anticipatamente il contratto di locazione. La mossa rientra nella strategia di ... milanofinanza.it Passa dal Via. E impara anche a investire quello che risparmi. Siamo al Salone del Risparmio, anche con il Wall Street Italia Monopoly. Per tutte le info, link in bio! - facebook.com facebook Brescia, nuove intitolazioni a via e parchi tra storia e diritti x.com