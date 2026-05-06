In aula Giulio Cesare è stata approvata una mozione presentata dal Partito Democratico riguardante la pedonalizzazione di via Condotti. La decisione è stata presa durante la seduta odierna, con la partecipazione di rappresentanti politici e membri dell’assemblea. La mozione riguarda l’attuazione di misure per limitare il traffico veicolare nella zona, coinvolgendo direttamente le autorità competenti per definire i dettagli operativi.

Oggi in Aula Giulio Cesare, Valeria Baglio, capogruppo del Partito Democratico in Campidoglio, e Mariano Angelucci, presidente della commissione capitolina Turismo, hanno annunciato: “Abbiamo approvato la mozione per dare seguito alla pedonalizzazione di Via Condotti, una delle vie più iconiche e riconosciute a livello internazionale del centro storico”. Questo intervento, come spiegano i due esponenti, si inserisce in un più ampio percorso di riqualificazione che sta interessando l’intero centro della città. Un Piano di Riqualificazione per il Centro di Roma. Le azioni previste vanno dalla valorizzazione di Via Veneto al progetto in fase di valutazione su Piazza di Spagna e Piazza Mignanelli, fino agli interventi che riguardano luoghi strategici come Portico d’Ottavia, Piazza Fiume, Piazza di Porta Pia e Piazza Indipendenza.🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: Baglio-Angelucci (Pd), approvata in aula mozione per pedonalizzazione via Condotti

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