Il difensore ha confermato il suo interesse per il trasferimento alla Juventus, anche senza la partecipazione alla Champions League. La trattativa resta aperta e i dettagli dell’accordo sono ancora da definire. La Roma monitora la situazione e potrebbe inserirsi nella corsa se riuscisse a qualificarsi per la quarta posizione in campionato. La scelta finale dipenderà dalle offerte e dalle opportunità presenti sul mercato.

Senesi alla Juve: il difensore dice sì anche senza Champions. Ma la Roma potrebbe spuntarla se arriva quarta. La Juventus non guarda solo ai nomi altisonanti del mercato internazionale, ma sta lavorando sottotraccia per puntellare la difesa con un profilo di sicura affidabilità: Marcos Senesi. Il difensore argentino del Bournemouth, 28 anni, rappresenta un’occasione di mercato strategica, facilitata dal possesso del passaporto italiano che ne agevolerebbe il tesseramento. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata Rispetto ai colossi Bernardo Silva e Goretzka, Senesi ha pretese economiche decisamente più contenute, rendendo l’investimento a parametro zero sostenibile per le casse bianconere anche nell’eventualità di una mancata qualificazione alla prossima Champions League. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Roma e Juventus si contendono il difensore Senesi per rinforzare la retroguardiaIn mercato e campionato, la Roma si muove in parallelo tra obiettivi sportivi e riflessioni strategiche sul reparto difensivo.

Senesi alla Juve, previsti nuovi contatti nei prossimi giorni per il difensore: da battere la concorrenza di questi clubSenesi Juve: i bianconeri hanno già avanzato la loro proposta, ma sul difensore piombano questi tre top club europei.

Senesi e Schlager, la Juventus riparte dai parametri zero: perché piacciono il difensore e il centrocampistaLa Juventus pensa già al mercato estivo e a come rinforzare la rosa per la prossima stagione: Comolli guarda ai parametro zero Senesi e Schlager, vecchi pallini dei bianconeri ... sport.virgilio.it

Juve, il mercato lo decide la Champions: Tonali e Bernardo Silva appesi al quarto posto. Gli scenariSpalletti ha 11 giornate per superare la Roma: assalto ai big possibile solo con i soldi della Coppa. Piacciono anche Goretzka e Senesi ... msn.com

