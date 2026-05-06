Via collana col trucco dell’abbraccio Coppia di trentenni smascherata

Una coppia di trentenni è stata smascherata dopo aver avvicinato una persona con una scusa, conquistato la suo fiducia e poi stretta in un abbraccio. L'episodio è avvenuto in una strada pubblica, dove le autorità hanno poi identificato i due uomini coinvolti. Dalle indagini è emerso che avevano utilizzato questa strategia per avvicinare le vittime, con l’obiettivo di sottrarre loro effetti personali.

Aveva avvicinato la sua vittima con una scusa, ne aveva conquistato la fiducia e l’aveva stretta in un abbraccio. La Squadra Mobile della Questura di Lodi ha denunciato all’Autorità giudiziaria una donna e un uomo, entrambi di origine romena e di circa trent’anni, accusati di un furto con destrezza in concorso. I due, regolari sul territorio nazionale e con precedenti specifici, sono stati individuati al termine di un’attività investigativa, avviata dopo la denuncia della vittima. Il fatto risale al 15 aprile. La pensionata lodigiana stava rientrando a piedi verso casa, quando è stata fermata da una giovane, che le ha chiesto indicazioni per raggiungere la chiesa di San Bernardo.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Via collana col trucco dell’abbraccio. Coppia di trentenni smascherata Notizie correlate Furto in gioielleria a Mortara: smascherata la sessantenne col trucco? Cosa sapere I carabinieri di Mortara denunciano una sessantenne per furto di gioielli in strada Pavese. Leggi anche: Con la "tecnica dell'abbraccio" derubavano gli anziani, arrestati due trentenni Contenuti di approfondimento Si parla di: Via collana col trucco dell’abbraccio. Coppia di trentenni smascherata; Lodi, scippa un’anziana con la tecnica dell’abbraccio: denunciata una 30enne.