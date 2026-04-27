Furto in gioielleria a Mortara | smascherata la sessantenne col trucco

I carabinieri di Mortara hanno denunciato una donna di sessant’anni dopo averla trovata in possesso di gioielli rubati in strada Pavese. La donna è stata fermata e portata in caserma per gli accertamenti necessari. Non sono ancora state fornite ulteriori informazioni sull’episodio o sui dettagli del furto. La vicenda è attualmente al vaglio delle forze dell’ordine, che stanno proseguendo le indagini.

? Cosa sapere I carabinieri di Mortara denunciano una sessantenne per furto di gioielli in strada Pavese.. La donna con precedenti penali è stata fermata dal personale del negozio Best One.. I carabinieri della stazione di Mortara hanno denunciato C.M.B., una sessantaduenne con precedenti penali, dopo che è stata colta a sottrarre gioielli nel negozio Best One in strada Pavese. L’episodio si è consumato tra le corsie del punto vendita di bigiotteria, dove la donna ha tentato di passare inosservata simulando l’intenzione di fare acquisti. La strategia è però fallita a causa dell’occhio vigile del personale addetto al controllo, che ha monitorato il comportamento sospetto della sessantenne.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Furto in gioielleria a Mortara: smascherata la sessantenne col trucco Notizie correlate Furto a Messina: 26enne smascherata sul treno per CataniaUna giovane donna di ventisei anni è stata fermata a bordo di un treno diretto verso l’aeroporto di Catania dopo aver sottratto merce da un negozio... Leggi anche: Furto in pieno centro: malviventi svaligiano gioielleria in via Arpi Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Roma, rapina in gioielleria al centro commerciale: banditi assaltano le vetrine. Poi la fuga con il bottino; Irruzione dei ladri nella gioielleria in centro: fuga col bottino; Roma, paura al centro commerciale: rapina con picconi e fumogeni in una gioielleria; Saracinesca tagliata con il flessibile, assalto dei ladri nella gioielleria del centro commerciale. San Giuseppe Vesuviano, tentato furto in una gioielleria: i ladri scappano e rubano in un centro scommesseTentano il furto a una gioielleria ma qualcosa va storto e devono abbandonare il progetto di scasso. Attimi di terrore la scorsa notte, in via Passanti a San Giuseppe Vesuviano, dove poco dopo ... ilmattino.it San Giuseppe Vesuviano, tentato furto in gioielleria: banda in fuga con AudiL’azione è avvenuta poco dopo le 2:00. I ladri sono arrivati a bordo di un’Audi bianca con targhe risultate rubate. agro24.it Spari alla cena con Trump, il 'furto' di vino dopo l'attentato diventa virale - Video x.com Liratv. . Furto al lido Lido, spariscono alcolici e bici "Le intrusioni nello stabilimento si sono già verificate in passato" Approfondisci la notizia sul nostro sito! #eseiprotagonista #furto #Mercatello #sicurezza #bici #furtoAlLido #lidolido #lorenzoMoscariell - facebook.com facebook