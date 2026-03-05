Colazione con l’autore | a marzo l' ospite sarà Andrea Lucarini

A marzo, la rassegna “Ad alta voce – racconti di parole e di chi le ha scritte” continua con due incontri presso il Mondadori Bookstore di Mestre e il Centro Culturale Candiani. L’evento vede come ospite l’autore Andrea Lucarini, che presenta il suo lavoro in un appuntamento che si inserisce nella programmazione organizzata in collaborazione con Voci di Carta e la Fondazione Musei Civici di Venezia.

Il primo sarà una colazione con l'autore, che si terrà sabato 7 marzo, alle ore 10.30 all'Emeroteca dell'arte di Piazza Ferretto, con Andrea Lucarini e il suo A Bristol con Banksy – Segreti e rivoluzioni, titolo della collana "Passaggi di dogana" di Giulio Perrone Editore. L'autore romano, tramite interviste e ricerche sul luogo, esplora la città inglese ormai diventata una sorta di galleria d'arte moderna a cielo aperto. In questo viaggio oltremanica, Lucarini segue la figura di Banksy, artista e writer britannico chiacchieratissimo ed elusivo, raccontandone l'attivismo sociale e i retroscena.

