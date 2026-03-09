Presepe Vivente Pietraia Dopo 33 anni il vice presidente Mirko Peraio lascia | Vi spiego perché

Dopo 33 anni, il vice presidente dell'associazione Presepe Vivente di Pietraia annuncia il suo addio e spiega le ragioni della decisione in una lettera pubblicata dall'organizzazione. La comunicazione fornisce dettagli sulla sua scelta e sui motivi che lo hanno portato a lasciare il ruolo di vice presidente, segnando un cambiamento importante per l’associazione.

Ed eccomi qui a fare il riassunto di questi 33 anni vissuti in questa meravigliosa realtà. Era il lontano ottobre 1993 quando, ancora poco più che ventenne, con zero capelli bianchi e la barba che stava prendendo la sua strada, girovagando con zero pensieri nel mio paese, Pietraia, incontrai per puro caso Orlando Meli e Renato Stanganini che tra una battuta e l'altra mi chiesero se avessi avuto voglia di dare loro una mano al bosco il sabato e la domenica. Chiesi cosa stessero facendo e la loro risposta fu semplice e diretta: "Costruiamo il Presepe vivente e più siamo e prima si finisce: per le feste di Natale e il nuovo anno sarà un grande evento per Pietraia.

