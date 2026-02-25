Ascani Pd | Voto 2027 servono sanzioni per evitare che Ia e Stati esteri condizionino la campagna elettorale

Ascani (Pd) afferma che il rischio di interferenze straniere nelle elezioni del 2027 dipende dalla mancanza di sanzioni concrete. La deputata sottolinea che senza misure efficaci, l’influenza di intelligenze artificiali e di stati esteri potrebbe alterare il processo democratico. Ha evidenziato come le recenti tensioni internazionali aumentino questa preoccupazione. Con il countdown alle prossime votazioni, l’urgenza di intervenire diventa sempre più evidente.

Siamo in campagna elettorale per il referendum e tra un anno saremo in campagna elettorale per le elezioni politiche. Eppure siamo indifesi dinanzi alle possibili incursioni dell'Intelligenza artificiale e, peggio ancora, alle intrusioni di stati stranieri che puntino a eterodirigere il risultato del voto condizionando l'opinione pubblica. Nasce da questa preoccupazione la proposta di legge presentata alla Camera dalla deputata del Pd Anna Ascani. Oggi non esiste alcun deterrente contro la distorsione delle campagne elettorali per mezzo dell'Ai o di altri soggetti? Esiste solo il reato di deepfake, ma non basta perché il processo penale ha i suoi tempi, assai più lunghi di una campagna elettorale, dunque non può essere efficace e non risolve il problema.

Voto a 16 anni, + Europa lancia campagna per modificare l’articolo 48 della Costituzione. Obiettivo: estendere il diritto elettorale in vista delle politiche 2027L’associazione +Europa ha avviato una campagna per modificare l’articolo 48 della Costituzione, con l’obiettivo di estendere il diritto di voto ai sedicenni in vista delle elezioni politiche del 2027.

L.elettorale: Magi, 'domani alla Camera presentazione campagna per voto 16enni'Domani, 20 gennaio alle ore 10, presso la sala stampa della Camera dei Deputati, +Europa presenterà la campagna “Voto16”, volta ad estendere il diritto di voto attivo ai cittadini e alle cittadine che abbiano compiuto 16 anni.