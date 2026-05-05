Il 15 maggio è previsto un incontro tra il leader di maggioranza e i rappresentanti del suo gruppo. In un intervento, ha affermato di voler portare avanti gli impegni già programmati, sottolineando l’importanza di mantenere l’armonia tra i membri in vista della prossima campagna elettorale. Ha aggiunto che, a un anno dalla scadenza, è fondamentale chiarire le priorità e concludere alcuni progetti ancora in corso.

Milano, 5 maggio 2026 – " Manca un anno, è meglio che ci intendiamo sulle cose da fare perché in questo momento è chiaro che serve soprattutto armonia per prepararsi alla prossima campagna elettorale e a me serve portare a casa ancora un po' di progetti su cui stiamo lavorando". Con queste parole il sindaco Giuseppe Sala (al suo secondo mandato) ha parlato dei rapporti interni alla maggioranza, in vista di una riunione-chiave in programma il 15 maggio. Intorno al tavolo il primo cittadino e la maggioranza a Palazzo Marino. Il sindaco di Milano Giuseppe Sala in occasione dell’incontro organizzato a palazzo Marino, sede del comune di Milano, ad un anno dalla costituzione della Fondazione Giulia Cecchettin.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sala e il vertice di maggioranza il 15 maggio: “Ci tengo fino all'ultimo a fare le cose che ho programmato”

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