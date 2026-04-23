Verso Samarcanda un’avventura in Uzbekistan
Un viaggio attraverso l’Uzbekistan porta a scoprire città storiche come Khiva, Bukhara e Tashkent, prima di arrivare a Samarcanda. Questa tappa finale rappresenta uno dei punti di interesse principali di un itinerario che attraversa paesaggi e testimonianze culturali di un Paese noto per i suoi colori e le sue tradizioni. La visita a Samarcanda si inserisce in un percorso che unisce storia e patrimonio locale.
Tra Khiva, Bukhara e Tashkent, fino alla tappa più attesa: la città simbolo di un Paese ricco di colore e tradizione. .🔗 Leggi su Panorama.it
TOP 10 Places in SAMARKAND | Uzbekistan Travel Video
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