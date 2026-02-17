L’esodo universitario dal Sud verso il Centro-Nord Italia | 70mila studenti meridionali scelgono atenei del Nord costi per 6,8 miliardi di euro l’anno
Ogni anno, circa 70.000 studenti meridionali si trasferiscono nelle università del Nord Italia, portando con sé una spesa complessiva di 6,8 miliardi di euro. Questa migrazione inizia già al momento dell’iscrizione, prima di ottenere il diploma, e rappresenta un flusso continuo di giovani che cercano opportunità migliori al di fuori delle regioni di origine.
La mobilità studentesca dal Mezzogiorno verso il Centro-Nord Italia si è anticipata al momento dell'iscrizione universitaria, senza attendere il conseguimento della laurea. Nell'anno accademico 2024-25 quasi 70mila studenti meridionali su circa 521mila totali risultano iscritti in un ateneo del Centro-Nord, con un'incidenza del 13% sul totale e picchi del 21% nelle discipline Stem. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
IRC, l’82,27% degli studenti sceglie l’ora di religione nell’anno 2024-2025: 42mila in meno rispetto all’anno precedente. Forte divario tra Nord e Sud ItaliaNell’anno scolastico 2024-2025, oltre 42mila studenti in meno scelgono di seguire l’ora di religione rispetto all’anno precedente.
Il meteo spacca in due l’Italia: prosegue la tregua dal maltempo al Nord, mentre piogge e mareggiate insistono al Centro-SudIl Nord d’Italia gode di un cielo più sereno, il sole fa capolino e le temperature salgono, portando un po’ di sollievo dopo giorni di pioggia.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Giorno del Ricordo: martedì 10 febbraio si ricordano le vittime delle foibe e l'esodo di Istriani, Fiumani e Dalmati; Giorno del Ricordo e l’Esodo: la storia a lungo dimenticata; 10 Febbraio. L’esodo dei fiumani dal 1940 al 1954 (per le persecuzioni dei comunisti) raccontate da Micich; Foibe ed esodo, la memoria che unisce il Veneto alla sua storia.
L'esodo dei giovani che lasciano il Sud: «All'estero guadagnano 650 euro netti in più». E genitori e nonni ora li seguonoUna realtà che si conosce bene, un Paese completamente spaccato in due da decenni, tra il ricco Centro-Nord e un Sud in difficoltà. Con ... msn.com
Esodo dall'informatica: studenti migrano verso specializzazioni AI e cybersecurityCirca 12.652 studenti sono iscritti al corso di Informatica nell’ultimo anno accademico, con una flessione del 6% rispetto all’anno precedente e un ulteriore –3% nel 2024. Un’eccezione è rappresentata ... it.blastingnews.com
Dati alla mano quasi 350 mila under 35 qualificati hanno lasciato il Sud per il Centro-Nord, con una perdita netta di 270 mila giovani, soprattutto donne, e in Sicilia e Campania si concentra metà del flusso studentesco verso atenei del nord facebook
ROMA/CENTRO-NORD: 3 fratellini di 3 mesi e mezzo cercano casa! 2 femmine nel cesto rosa e 1 maschietto bianco/nero. Dolcissimi e giocherelloni, adottabili insieme o separatamente. Per info: messaggio WhatsApp a Sonia 3356337884 #cercaf x.com