Verso Milan-Juventus i diffidati tra le fila rossonere | ecco chi rischia di saltare il Sassuolo

Mancano pochi giorni alla partita tra Milan e Juventus, e i rossoneri sono pronti a scendere in campo con tutti i giocatori disponibili, senza squalificati. Tuttavia, cinque calciatori della squadra sono diffidati e rischiano di saltare il prossimo impegno contro il Sassuolo se riceveranno un’ammonizione durante la sfida. La situazione riguarda alcuni elementi chiave del reparto, che dovranno fare attenzione ai cartellini per non perdere l’opportunità di essere in campo nelle prossime gare.

La trasferta del 'Bentegodi' ha portato al Milan molto più di tre punti. Il successo contro l’Hellas Verona, arrivato dopo due sconfitte consecutive, ha rilanciato i rossoneri nella corsa Champions, ma ha anche evitato complicazioni disciplinari in vista della sfida con la Juventus. Erano cinque i giocatori di Massimiliano Allegri a rischio squalifica che sarebbero stati fermati dal giudice sportivo in caso di ammonizione. A Verona, però, nessun rossonero è finito sul taccuino dell’arbitro. Un dettaglio tutt’altro che secondario, perché consente al tecnico di avere l’intera rosa a disposizione per il big match di domenica 26 aprile alle 20.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Verso Milan-Juventus, i diffidati tra le fila rossonere: ecco chi rischia di saltare il Sassuolo Notizie correlate Leggi anche: Milan, a Verona attenzione ai diffidati: ecco chi rischia di saltare la Juventus in caso di ammonizione Milan, allarme diffidati: contro il Verona ecco chi rischia la squalifica per la JuventusSi prospetta un Verona-Milan a rischio ammonizioni per la squadra di Massimiliano Allegri. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: SportMediaset: Verso Milan-Juventus: il big-match si avvicina Video; Milan-Juventus, ultimi biglietti disponibili, Si va verso il sold out; Juve, verso il Milan per il sorpasso. E l'anno prossimo...; Diffidati Milan-Juventus: Leao, Modric, Bremer e non solo chi rischia di saltare il big match per squalifica. Capello verso Milan-Juve: I bianconeri per tradizione non soffrono San Siro..Fabio Capello, doppio ex tecnico di Milan e Juventus è stato intervistato così dalla Gazzetta dello Sport. Un estratto delle sue considerazioni: Sull'Italia La ... milannews.it Juve verso il Milan: David super gol in allenamento, Mangiapoco para tutto! Yildiz e altri due...Dopo il giorno di riposo concesso ieri da Luciano Spalletti, quest'oggi la Juve ha ripreso a lavorare alla Continassa. È partito il conto alla rovescia per il big match di domenica contro il Milan, ... tuttosport.com Milan e Juventus, due strade diverse verso lo stesso obiettivo x.com Milanello, oggi la ripresa degli allenamenti verso la Juventus: Fofana da valutare facebook