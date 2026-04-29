Verso Sassuolo-Milan i diffidati rossoneri | ecco chi rischia di saltare il prossimo match

Dopo la conclusione della 34esima giornata di campionato, l’attenzione si sposta sulla prossima partita del Milan, in programma contro il Sassuolo. Tra i giocatori rossoneri, alcuni sono diffidati e rischiano di saltare l’impegno successivo se ricevessero un cartellino giallo nel match attuale. La lista dei diffidati comprende diversi elementi della rosa, che dovranno fare attenzione a non incorrere in sanzioni durante la sfida.

Una volta archiviata la 34esima giornata di Serie A con il pareggio rimediato contro la Juventus di Luciano Spalletti, è ora di pensare al prossimo impegno: la partita contro il Sassuolo a Reggio Emilia, in programma domenica 3 maggio alle ore 15:00. Proprio in vista del match di domenica, è stato reso noto, in giornata, il documento del Giudice Sportivo relativo ai vari diffidati dei club in Serie A. Dopo il match contro i bianconeri, ad entrare in diffida c'è anche Pervis Estupinan: il cartellino giallo rimediato nel secondo tempo è il quarto stagionale perciò, a partire dal prossimo weekend, è a rischio squalifica. Con il sudamericano, il Milan sale a quota sei giocatori diffidati.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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