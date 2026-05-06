Domenica prossima, durante la partita contro il Milan, si prevede che Nikola Krstovic possa scendere in campo dall'inizio, considerando le sue recenti prestazioni. L’attaccante ha segnato diversi gol importanti in trasferta, portando l’attenzione sulla sua possibile partecipazione come titolare. I tifosi hanno mostrato apprezzamento per le sue performance, sostenendo la scelta del tecnico per la sfida alla ‘scala del Calcio’.

Bergamo, 6 maggio 2026 – Probabile maglia da titolare domenica alla ‘scala del Calcio’, contro il Milan, per Nikola Krstovic, specialista dei gol pesanti in trasferta. Nelle ultime tre trasferte, prima di quella sfortunata a Cagliari, il bomber nerazzurro è andato a segno sui campi di Inter, Lecce, da ex, e Roma. Anche per questo il tecnico Palladino potrebbe schierarlo al Meazza. Il premio Il montenegrino sta vivendo un momento felice ed è stato indicato come il miglior giocatore del mese di aprile secondo i tifosi dell’Atalanta. Per la seconda volta nel 2026, dopo esserlo già stato a gennaio. Si tratta di una classifica per un premio...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Atalanta, Krstovic verso una maglia da titolare contro il Milan: e i tifosi lo premiano

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