Versace sul funerale di Zanardi | Il suo sorriso entusiasmava i giovani

Durante il funerale di Zanardi, Versace ha ricordato il suo sorriso contagioso che riusciva a entusiasmare i giovani. Ha parlato del rapporto stretto vissuto a Rio, raccontando alcuni dettagli di quei momenti. Il figlio di Versace, Niccolò, ha condiviso invece un episodio divertente legato a una delle sue esperienze con il padre. Sono stati momenti di ricordo che hanno suscitato emozioni tra i presenti.

? Cosa scoprirai Cosa ha raccontato Versace sul rapporto vissuto a Rio?. Quale episodio divertente ha condiviso il figlio Niccolò?. Come intendono i ragazzi di Obiettivo 3 onorare la sua memoria?. Perché il valore di Zanardi va oltre le medaglie vinte?.? In Breve Il figlio Niccolò ha ricordato l'ironia del padre tramite l'uso dello Spid.. L'atleta Versace ha condiviso ricordi legati alle Paralimpiadi di Rio.. Il gruppo Obiettivo 3 trasforma il dolore in nuova spinta operativa.. Don Marco ha descritto l'anima del defunto durante la cerimonia.. La campionessa paralimpica Versace ha testimoniato durante il funerale di Zanardi l’impatto umano lasciato dal campione, sottolineando come la sua eredità superi i risultati sportivi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Versace sul funerale di Zanardi: “Il suo sorriso entusiasmava i giovani Notizie correlate L’amica Giusy Versace: "Il suo sorriso era generoso. Entusiasmava i giovani"Giusy Versace, campionessa paralimpica come Zanardi: che cosa resta di Alex? "Lui ha lasciato una grande impronta. Il funerale di Alex Zanardi con la handbike sull'altare, il figlio: «Quando trovi il sorriso nelle piccole cose, da lì si costruisce una vita meravigliosa»Attesi il ministro dello Sport, Andrea Abodi, e il presidente del Coni, Luciano Bonfiglio. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Funerale Zanardi, Giusy Versace: Ci accomunava lo spudorato amore per la vita; Zanardi, più di 2 mila persone al funerale dell'atleta. Il figlio Niccolò: Non serve essere Alex per avere una vita meravigliosa'; Funerale di Alex Zanardi: in migliaia per l’ultimo saluto.; Padova abbraccia Alex Zanardi: in 2 mila per l’ultimo saluto al campione. Da Tom Ford a Donatella Versace, i vip attesi al funerale di Valentino GaravaniMancano meno di due ore all'ultimo addio a Valentino Garavani. La funzione è fissata per le 11 nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, ma piazza della Repubblica a Roma è già ... milanofinanza.it Donatella Versace ai funerali di Valentino a Roma(Agenzia Vista) Roma, 23 gennaio 2026 I funerali di Valentino Garavani, il celebre stilista scomparso a 93 anni lo scorso 19 gennaio 2026, si sono tenuti presso la basilica di Santa Maria degli Angeli ... quotidiano.net Reggio Calabria, il Liceo “Preti- Frangipane” rende omaggio a Gianni Versace con una mostra - facebook.com facebook