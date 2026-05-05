A Padova si sono svolti i funerali di Alex Zanardi, con la sua handbike posta sull'altare. Migliaia di persone si sono radunate sotto la pioggia per rendergli omaggio. Durante la cerimonia, il figlio ha ricordato come il sorriso nelle piccole cose possa portare a una vita meravigliosa. La folla ha assistito silenziosa a questo momento di commozione, che ha concluso una lunga carriera sportiva e una vita dedicata alla solidarietà.

Attesi il ministro dello Sport, Andrea Abodi, e il presidente del Coni, Luciano Bonfiglio. Tra i presenti anche Alberto Tromba e Kristina Ghedina. In Basilica anche Luca Zaia, che ha detto: «L'ultima volta che l'ho incontrato era per fare un'iniziativa benefica in Sudan. Lui ha sempre mandato messaggi positivi, come quello dei cinque secondi. Ha perso le gambe e ha continuato a vincere, un esempio per tutti», e Giovanni Malagò per cui «È un giorno triste». Stefano Domenicali, Giancarlo Minardi, fondatore del team Minardi per cui Zanardi corse. Ad accompagnare la bara la moglie Daniela e il figlio Niccolò, che hanno ringraziato con le mani giunte le persone fuori dalla basilica in Prato della Valle, sotto la pioggia.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Il funerale di Alex Zanardi con la handbike sull'altare, il figlio: «Quando trovi il sorriso nelle piccole cose, da lì si costruisce una vita meravigliosa»

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