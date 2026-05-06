L’amica Giusy Versace | Il suo sorriso era generoso Entusiasmava i giovani

Da quotidiano.net 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’amica ricorda Alex, sottolineando il suo sorriso generoso che riusciva ad entusiasmare i giovani. Giusy Versace, campionessa paralimpica, afferma che lui ha lasciato un’impronta importante. La testimonianza si aggiunge alle parole di rispetto e riconoscimento già espresse pubblicamente. Nessuna descrizione di eventi o dettagli specifici, solo un ricordo personale di chi lo ha conosciuto.

Giusy Versace, campionessa paralimpica come Zanardi: che cosa resta di Alex? "Lui ha lasciato una grande impronta. L’eredità che ci lascia è molto più grande del suo essere campione sportivo. Era proprio una persona perbene, con quel guizzo da emiliano, quella faccia simpatica, quel sorriso generoso. Alex quello era, soprattutto: un generoso". Anche in un momento triste come un funerale, la sua umanità è stata tangibile. "Bellissimo l’intervento di Niccolò, il figlio, ironico come il papà nel ricordare un episodio semplice, un aiuto chiesto per lo Spid o il cellulare. Ha commosso anche me, perché dietro questo ricordo c’è un messaggio più profondo: basta poco per sorridere ed essere felici".🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - L’amica Giusy Versace: "Il suo sorriso era generoso. Entusiasmava i giovani"

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