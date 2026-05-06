Verona riscopre la natura con i tornei Bioviva alla Città del Sole

A Verona, in occasione dei Kid Pass Days 2026, si terranno i tornei Bioviva presso la Città del Sole. L’evento invita le famiglie a scoprire attività legate alla biodiversità e al gioco educativo. La giornata è dedicata ai più giovani e si svolgerà in un ambiente che promuove l’interazione tra bambini e natura. L’evento rappresenta una occasione per avvicinare i bambini a temi ambientali attraverso il divertimento.

In occasione dei Kid Pass Days 2026, la città di Verona si prepara a vivere una giornata speciale all’insegna della biodiversità e del gioco intelligente. Il 9 maggio, il punto vendita Città del Sole situato in Via Cattaneo 8 ospiterà i tornei di carte Bioviva Nature Challenge, trasformando il.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Leggi anche: Il gioco per soprire la biodiversità: torneo Bioviva Nature Challenge alla Città del Sole Via del Sole con una targa restituisce Aldo Giuffrè alla sua cittàC’è un punto preciso, a Napoli, dove la memoria smette di essere parola e si fa pietra. Aggiornamenti e contenuti dedicati Ecco perché dobbiamo portare la città nella natura: Ben Wilson ci accompagna a riscoprire il valore del verde urbanoIniziamo a immaginare le nostre città non solo come distese di cemento e asfalto ma anche come ecosistemi brulicanti di una vita inaspettata. È una prospettiva che sfida la nostra percezione comune, ... greenme.it Urban Nature WWF: vivere la città dalla parte della naturaIl festival nasce dall’idea che la città sia molto più di uno spazio costruito, ma sia un ecosistema complesso, in cui piante, animali e persone coesistono e si influenzano a vicenda. Secondo il nuovo ... iodonna.it