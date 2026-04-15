Una targa commemorativa dedicata ad Aldo Giuffrè è stata recentemente scoperta in via del Sole, nel suo luogo di nascita. La targa, in marmo, riporta il nome dell’attore e segna un momento di riconoscimento pubblico della sua carriera. La presenza della targa riguarda un gesto simbolico che collega il passato artistico dell’attore alla sua città natale, mantenendo vivo il ricordo della sua attività nel teatro e nel cinema.

C’è un punto preciso, a Napoli, dove la memoria smette di essere parola e si fa pietra. È in via del Sole 6, nel cuore antico di San Lorenzo, dove il respiro della città conserva ancora l’eco delle vite che l’hanno attraversata. L’iniziativa, promossa dal Comune di Napoli e sostenuta dagli architetti Claudia Rusciano e Luciano Fazi, ha trovato nella presenza della vicesindaco e assessore all’Urbanistica con delega alla Toponomastica, Laura Lieto un sigillo istituzionale e affettivo insieme.«Con l’apposizione di questa targa in Via del Sole - ha detto la rappresentante istituzionale- Napoli restituisce un segno tangibile di affetto e riconoscenza ad Aldo Giuffré».🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Via del Sole con una targa restituisce Aldo Giuffrè alla sua città

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