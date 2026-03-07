Proseguono i lavori per la nuova ciclabile sul lungadige a Verona | come cambia la viabilità dal 9 marzo

A Verona continuano i lavori per la nuova ciclabile sul lungadige, che collegherà Ponte Garibaldi a Ponte Risorgimento attraversando i lungadige Matteotti, Campagnola e Cangrande. La viabilità si modifica a partire dal 9 marzo, coinvolgendo diverse strade del centro storico. La realizzazione di questa pista ciclabile rappresenta un intervento importante per la mobilità urbana locale.

Il nuovo percorso ciclopedonale si estenderà tra Ponte Garibaldi e Ponte Risorgimento, lungo i lungadige Matteotti, Campagnola e Cangrande A Verona prende forma un nuovo tassello della mobilità urbana. Proseguono infatti i lavori per la realizzazione della pista ciclabile che collegherà Ponte Garibaldi a Ponte Risorgimento, attraversando i lungadige Matteotti, Campagnola e Cangrande. Un progetto che punta a disegnare un percorso ampio e sicuro lungo l’Adige, pensato per pedoni e ciclisti e concepito come un filo continuo di mobilità dolce nel cuore della città. Il cantiere attualmente attivo interessa il tratto compreso tra Ponte Risorgimento e Ponte della Vittoria. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Ponte San Giovanni, proseguono i lavori per la realizzazione delle ciclabili: come cambia la viabilitàProseguono i lavori di completamento delle nuove piste ciclabili a Ponte San Giovanni.

Ponte del Gatto, dal 20 gennaio cambia la viabilità per i lavoriDa martedì 20 gennaio entrerà in vigore la nuova viabilità in centro, per i lavori di demolizione e ricostruzione del Ponte del Gatto, in...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Proseguono i lavori per la nuova....

Temi più discussi: Proseguono i lavori Pnrr per il nuovo impianto di irrigazione nel Parco Reale; Dal 2 marzo proseguono i lavori di rinnovo reti acqua e di potenziamento del piano teleriscaldamento in zona Montefiore; Proseguono i lavori per il nuovo asilo di via Leone a Cesenatico; Nuova cella frigorifera negativa: proseguono i lavori nei magazzini del Banco Alimentare di Muros.

Proseguono i lavori a Torre del Lago. Cantieri aperti per opere importanti e per la manutenzione della frazioneProseguono a ritmo serrato i lavori pubblici programmati a Torre del Lago dall’Amministrazione comunale di Viareggio, con diverse opere strategiche ormai prossime alla conclusione. Interventi – ... lanazione.it

Ferrovienord, in Lombardia proseguono i lavori per il potenziamento del nodo di SevesoProseguono i lavori per il potenziamento del nodo ferroviario di Seveso e dei raddoppi ferroviari delle tratte Seveso-Camnago e Seveso-Meda. Lo si legge in una nota in cui si spiega che è in fase ... adnkronos.com

Droni, volontari e tecnici: proseguono senza sosta le ricerche di Giuseppe Congia Battute diverse aree rurali e cavità naturali impervie - facebook.com facebook

Proseguono le iscrizioni tinyurl.com/39na2crf Dal 26 al 28 giugno a Coverciano Dal 12 al 17 luglio a Misano Adriatico #FIGC x.com