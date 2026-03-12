Carenza di medici al Ruggi di Salerno nuovo bando per specialisti anche pensionati

L’ospedale Ruggi di Salerno ha pubblicato un nuovo bando per assumere medici specialisti, inclusi pensionati, al fine di coprire le carenze di personale. La struttura sanitaria ha deciso di lanciare questa iniziativa per rafforzare il reparto medico e garantire un servizio continuo. La selezione riguarda professionisti con diversi livelli di esperienza e si rivolge sia a medici attivi che a pensionati disponibili a collaborare.

Nuovo tentativo per fronteggiare la carenza di personale medico all’ Azienda Ospedaliera Universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona ” di Salerno. L’ospedale ha pubblicato un bando per il reclutamento di medici “gettonisti”, aprendo la selezione anche a specialisti già in pensione. Secondo quanto previsto dall’avviso pubblico, potranno essere coinvolti professionisti fino a 72 anni di età, chiamati a coprire i turni di lavoro nei reparti e a garantire la continuità dell’assistenza sanitaria. Turni fino a 38 ore settimanali. L’iniziativa nasce dalla necessità di colmare le difficoltà legate alla mancanza di personale sanitario. I medici reclutati potranno svolgere turni fino a 38 ore settimanali, contribuendo così a rafforzare l’organico dell’ospedale salernitano. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Carenza di medici al Ruggi di Salerno, nuovo bando per specialisti anche pensionati Articoli correlati Pronto soccorso, Asl apre ai medici non specialisti: bando per incarichi semestraliL’iniziativa punta a contrastare la carenza di personale nell’area dell’emergenza-urgenza di tutto il territorio salentino e a garantire la... Medici pensionati, i nomi dei vincitori del bando dell'Asp reggina che torneranno in corsiaSono 16 i medici pensionati che l'azienda sanitaria di Reggio Calabria ha selezionato perché rientrino in servizio per garantire la continuità dei... Altri aggiornamenti su Carenza di medici al Ruggi di Salerno... Temi più discussi: Carenza di medici di base, attivato l'ambulatorio sperimentale a Montereale; Mancano 300 medici di famiglia: un posto su due resta senza dottore, si torna ai gettonisti; Carenza di medici nelle province: la ASL chiarisce sul calo di partecipazione ai concorsi per alcune specialità; Avviato il confronto tra la Regione Puglia e i sindacati dei medici di medicina generale. Carenza di medici di base, arriva l’indennità regionale per chi apre uno studio nelle aree disagiateL’intervento dà attuazione all’articolo 10 dell’Accordo integrativo regionale per la medicina generale e prevede il riconoscimento di una indennità mensile di 2.000 euro ai medici di assistenza ... linkoristano.it Sardegna. Zone disagiate, per i medici di medicina generale incentivo di 2000 euro al meseVia libera della Giunta all’accordo con i sindacati. L’incentivo sarà riconosciuto per un periodo massimo di due anni dalla data di apertura dello studio medico. quotidianosanita.it Punti ristoro Università di Salerno, i sindacati: stato di agitazione per carenza personale - facebook.com facebook Cagliari, promesse tradite all’Alberti: «Respinte 80 iscrizioni per carenza di aule» x.com