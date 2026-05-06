Nel Veronese mancano 403 medici di base 64 in più del 2025 | via bando al regionale
Nel territorio del Veronese mancano attualmente 403 medici di base, una cifra superiore di 64 rispetto a quella registrata nel 2025. La Regione ha annunciato l’avvio di un nuovo bando per il 2026, pubblicato lo scorso 14 aprile, con scadenza per le domande in questi giorni. Nel frattempo, Azienda Zero ha aggiornato il numero di incarichi disponibili, evidenziando la situazione ancora aperta nel settore sanitario locale.
«La sensazione è quella di tentare di svuotare il mare con una tazza: nel promuovere il nuovo bando 2026 per medici di base, pubblicato lo scorso 14 aprile con termine per la presentazione delle domande in scadenza proprio in questi giorni, Azienda Zero ha aggiornato il conto degli incarichi.🔗 Leggi su Veronasera.it
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