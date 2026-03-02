Prezzo dell’oro in aumento con la guerra in Iran verso il record dei 6.100 dollari

Il prezzo dell’oro è in crescita dopo l’attacco congiunto di Stati Uniti e Israele in Iran, che ha causato la morte della Guida Suprema. La notizia ha portato i mercati a reagire, spingendo il valore del metallo prezioso verso livelli mai visti prima, con l’obiettivo di raggiungere i 6.100 dollari. I mercati globali continuano a monitorare gli sviluppi di questa escalation.

La notizia dell'attacco congiunto di Stati Uniti e Israele in Iran, costato la vita alla Guida Suprema Ayatollah Ali Khamenei, ha riportato i prezzi dell'oro alle stelle. Nelle prime ore di scambi il metallo giallo ha registrato un'impennata verticale. L'oro spot è balzato dell'1,9%, attestandosi a quota 5.377 dollari per oncia, mentre i futures Usa hanno accelerato del 2,67%, toccando i 5.388 dollari. Numeri che non rappresentano soltanto una fluttuazione tecnica, ma la reazione degli investitori in momenti di massima incertezza geopolitica. Perché il prezzo sale Se il prezzo dell'oro è già cresciuto molto negli ultimi anni, questo shock potrebbe spingerlo ulteriormente al rialzo.