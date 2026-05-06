Adesivi offensivi contro Jannik Sinner a Roma perché sono spuntati in città per colpa del derby

A Roma sono apparsi due adesivi offensivi nei confronti di Jannik Sinner, il tennista italiano considerato il più forte del paese. Gli adesivi sono stati collocati in diverse zone della città e sono stati collegati alla disputa tra le squadre di calcio del derby tra Roma e Lazio, giocato alle 12:30. La presenza di questi messaggi ha attirato l’attenzione di residenti e autorità locali.

Jannik Sinner è la stella assoluta dello sport italiano. Il numero 1 del tennis però è stato preso di mira con due adesivi offensivi, creati da chi non gradisce il derby Roma-Lazio alle 12:30.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Jannik Sinner e il derby, allarme rosso a Roma: cosa può accadereCosa c’entrano Jannik Sinner, Roma e Lazio? Nulla all’apparenza, ma i loro destini potrebbero incrociarsi a maggio a Roma. Bologna, adesivi offensivi vicino alla moschea: esposto in Questura? Cosa scoprirai Cosa nascondevano esattamente gli adesivi appiccicati vicino alla moschea? Come hanno fatto i responsabili a colpire senza essere... Contenuti utili per approfondire Andy Roddick risponde a chi accusa Sinner di annoiare ed essere negativo per il tennis: Non si comprende la complessità del suo giocoNel racconto del suo podcast, Andy Roddick ha espresso stupore e quasi incredulità davanti alla superiorità mostrata da Jannik Sinner nella finale del ... oasport.it Jannik Sinner, il rapporto con il pubblico ostile e l'esempio Novak DjokovicGli spettatori, sperando di poter assistere a un match quantomeno equilibrato, supportano con vigore e robustezza l'avversario dell'azzurro. Un comportamento che si spiega soprattutto con l'equazione ... tennisworlditalia.com