Settimana del glaucoma | tanti gli appuntamenti gratuiti con la prevenzione Ecco come prenotare

Durante la settimana mondiale del glaucoma, che si svolge dall’8 al 14 marzo, in Toscana vengono organizzati numerosi eventi di screening gratuiti per la prevenzione. In questa settimana, vengono promossi appuntamenti aperti al pubblico per controlli oculari senza costi. Le iniziative coinvolgono diverse strutture sanitarie e punti di accesso pubblici in tutta la regione, offrendo l’opportunità di verificare lo stato di salute degli occhi.

Firenze, 6 marzo 2026 – La prevenzione passa anche dagli occhi. In occasione della settimana mondiale del glaucoma, dall’8 al 14 marzo, in Toscana si moltiplicano le iniziative di screening gratuiti per sensibilizzare i cittadini su una patologia silenziosa ma potenzialmente molto grave. Ospedali, ambulatori e associazioni del territorio offriranno controlli dedicati alla diagnosi precoce della malattia, con l’obiettivo di individuare i casi a rischio e proteggere la vista. Maculopatia umida, la terapia genica apre un nuovo futuro: “Svolta storica, ma oggi solo sperimentale” Come prenotare Tra le iniziative in programma c’è quella dell’Oculistica dell’Azienda ospedaliero-universitaria senese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

