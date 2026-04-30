Maggio mese del caregiver familiare | tanti appuntamenti in città e provincia

A maggio si svolgono numerose iniziative dedicate ai caregiver familiari, coinvolgendo città e provincia. Durante il mese sono programmati corsi di formazione, convegni e banchetti informativi, oltre a camminate e altri eventi specifici per chi si prende cura di familiari o persone non autosufficienti. Questa serie di appuntamenti mira a sensibilizzare e sostenere chi svolge questo ruolo fondamentale.

Un mese con corsi di formazione, convegni, banchetti informativi, camminate e altre iniziative dedicate al ruolo di chi si prende cura di un familiare o persona cara non autosufficiente, perché maggio è il mese dedicato ai caregiver familiari, veri e propri pilastri per il benessere della persona.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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