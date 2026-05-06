Venezia vs Palermo trentottesima giornata Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Nella trentottesima giornata del campionato di Serie B 20252026, si affronteranno Venezia e Palermo. La squadra di casa, già promossa in Serie A, punta a mantenere il primato in classifica, mentre gli ospiti, che cercano una posizione utile per i playoff, vogliono dimostrare il loro valore con una prestazione convincente. La partita si giocherà allo stadio veneziano e sarà visibile su alcuni canali sportivi e piattaforme streaming.

Gara valida per la trentottesima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. I lagunari già promossi vogliono difendere il primo posto, mentre i siciliani vogliono dimostrare di aver raggiunto i playoff con una grande prestazione. Venezia vs Palermo si giocherà venerdì 8 maggio 2026 alle ore 20.30 presso lo stadio Penzo VENEZIA VS PALERMO: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I lagunari si sono resi protagonisti di un eccellente campionato, nel quale hanno registrato un ruolino di marcia complessivo di 23 vittorie, 10 pareggi e 4 sconfitte. La squadra di Stroppa vanta anche il miglior attacco della cadetteria, ed ora vuole mettere la ciliegina sulla torta blindando il primo posto.🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Venezia vs Palermo, trentottesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Notizie correlate Catanzaro vs Bari, trentottesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederlaGara valida per la trentottesima giornata del campionato italiano di Serie B 2025/2026. Frosinone vs Mantova, trentottesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederlaGara valida per la trentottesima giornata del campionato italiano di Serie B 2025/2026. Contenuti di approfondimento Sfida contro il passato per Inzaghi e Pohjanpalo a VeneziaA inizio stagione, Venezia-Palermo, ultimo atto del campionato di Serie B, era visto come un possibile spareggio per la promozione. Adesso che i lagunari sono già in A e il Palermo non potrà andare ol ... rainews.it Il Gazzettino - Venezia, il Penzo si veste a festa per l’ultima col PalermoCome racconta Il Gazzettino, la sfida tra Venezia e Palermo dell’8 maggio al Penzo non sarà la temuta 'finale promozione',. tuttob.com