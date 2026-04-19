Il 18 aprile 2026, trentuno studenti del secondo anno del corso in Tecnologie Digitali per l’Edilizia e il Territorio dell’Università di Padova hanno visitato il cantiere dell’Hotel Bauer a Venezia. La visita si è svolta nella mattinata e ha coinvolto l’osservazione delle operazioni di restauro in corso in un contesto caratterizzato dalla presenza di maree frequenti.

Trentuno studenti del secondo anno del corso in Tecnologie Digitali per l’Edilizia e il Territorio dell’Università di Padova hanno effettuato, nella mattinata di ieri 18 aprile 2026, un sopralluogo tecnico presso il cantiere dell’Hotel Bauer a Venezia. L’uscita didattica, organizzata dal Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale sotto la guida della professoressa Boso, ha permesso ai futuri tecnici di osservare da vicino la gestione di un intervento di restauro monumentale situato tra Calle XIII Martiri e Campo San Moisé. Sfide ingegneristiche tra consolidamento strutturale e protezione idraulica. Il progetto di riqualificazione dell’iconico edificio, che si estende su una superficie complessiva di circa 14.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Venezia, studenti al cantiere Bauer: sfide tra restauro e maree

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