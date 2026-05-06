Venezia ospita il summit internazionale dell' economia dello spazio

Venezia si prepara ad accogliere dal 11 al 13 maggio il summit internazionale dell'economia dello spazio, un evento che riunisce professionisti e aziende del settore spaziale e aeronautico. La città si anima con incontri, presentazioni e discussioni legate alle tecnologie e alle attività legate allo spazio. La manifestazione si svolge presso strutture dedicate e coinvolge partecipanti provenienti da diversi paesi.

Dall'11 al 13 maggio Venezia torna ad accogliere Space Meetings Veneto, appuntamento internazionale dedicato all'industria spaziale e aeronautica. La quarta edizione ospiterà 250 aziende provenienti da 26 paesi, rappresentative dell’intera filiera del settore, dall’upstream al downstream, insieme.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate Da Italpress ed Economia dello Spazio Magazine il nuovo notiziario AerospazioROMA (ITALPRESS) – Italpress amplia l’offerta informativa con il lancio del nuovo notiziario dedicato all’aerospazio e alla space economy, un ambito... Italpress ed Economia dello Spazio Magazine lanciano un notiziario su aerospazio e space economyItalpress amplia l’offerta informativa con il lancio del nuovo notiziario dedicato all’aerospazio e alla space economy, un ambito sempre più...